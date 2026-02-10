La publication récente de millions de documents issus de l’affaire Epstein a fait surgir les noms de multiples personnalités, dont ceux de Franck Ribéry et de Sylvain Cormier, avocat connu notamment pour défendre Karim Benzema. Ces mentions n’impliquent aucune procédure judiciaire à ce stade.

Le Département de la Justice des États-Unis a diffusé ces derniers jours des fichiers d’une ampleur exceptionnelle : plus de 2 000 vidéos, près de 180 000 photos, ainsi que de nombreux rapports et témoignages. Ce déferlement d’archives vise à documenter les ramifications tentaculaires de l’affaire Epstein, tout en mentionnant plusieurs figures publiques issues du monde du sport ou du droit.

Dans la masse de données, la simple apparition d’un nom n’équivaut pas à une mise en cause : de nombreuses célébrités citées n’ont jamais fait l’objet de la moindre investigation ou procédure, rappelant la prudence nécessaire vis-à-vis de telles compilations de données.

Franck Ribéry cité : de quels faits s’agit-il ?

La présence du nom de Franck Ribéry dans ces dossiers retient l’attention, autant par sa nouveauté que par le statut de l’ex-joueur du Bayern et des Bleus. Les passages le concernent à la page 26 des archives, sans détails judiciaires mais évoquant une scène de tension et, d’après un témoignage, une tentative d’altercation :

« Vers […] autour de […], Franck Ribéry a tenté de me frapper alors que j’étais dans mon jardin et qu’il avait obtenu mon numéro et mon adresse, des policiers de […] l’ont encerclé et ramené à sa voiture », peut-on lire dans un extrait rendu public. Les documents font aussi état de supposés liens avec un réseau de prostitution, sans élément de preuve ni suite judiciaire connue à ce jour.

Sylvain Cormier, avocat de Karim Benzema, également mentionné

L’avocat Sylvain Cormier apparaît aussi dans ce flot d’informations, spécifiquement lié, selon certains passages, à l’environnement autour de la prostitution et à l’entourage de Ribéry. Il y est rapporté : « Son appartenance au monde de la prostitution n’est plus à démontrer, à travers son sbire Sylvain Cormier, avocat pénaliste à Lyon […], j’ai été battu par ce dernier, il a dit « mais c’est Franck qui me demande de faire ça ! » ».

Là encore, il s’agit d’une simple mention inscrite dans les fichiers, sans action judiciaire. Ces éléments sont révélés dans un contexte où le conflit entre Benzema et Al-Ittihad avant son départ faisait déjà la une de l’actualité footballistique, ancrant un peu plus la figure de son conseil dans la sphère publique.

Précisions sur les suites judiciaires et le contexte

À ce jour, ni Franck Ribéry ni Sylvain Cormier n’ont fait l’objet de la moindre charge ni d’aucune audition en lien avec les éléments issus des documents Epstein. Leurs noms apparaissent uniquement comme mentions, sans qu’une implication pénale ne soit retenue ni suggérée par les autorités. Plusieurs personnalités figurent dans ces notes sans jamais avoir été inquiétées.

L’actualité rappelle par ailleurs les évolutions récentes autour de Benzema, comme son possible retour chez un club français prochainement, mais aucune information ne fait le lien avec les révélations en cours.

Ce qu’il faut retenir

Le nom de Franck Ribéry et celui de Sylvain Cormier apparaissent pour la première fois dans les dossiers Epstein publiés par la justice américaine.

Les faits évoqués relèvent de mentions dans des documents ou témoignages, sans la moindre charge formelle ou suite pénale à ce jour.

Les dossiers concernent des passages relatifs à des incidents violents ou à un environnement de prostitution, mais ne constituent pas, en l’état, de preuves ou d’accusations.

Prudence et discernement restent donc de rigueur dès lors qu’il s’agit d’interpréter des données brutes non étayées.

Dans ce climat sensible, la vigilance est de mise : la simple citation d'une personnalité, aussi connue soit-elle, ne doit faire oublier ni la présomption d'innocence ni la nécessité d'analyse factuelle. Le grand public, comme la presse, veille ainsi à ne pas confondre mention dans un fichier et preuve d'une quelconque implication.