OM Mercato : un numéro 9 pour l’été prochain déjà validé !

Les supporters de l’OM ont donné leur avis sur la piste Sergio Camello, envisagée pour le prochain mercato estival.

L’Olympique de Marseille prépare déjà son prochain mercato estival et pourrait réaliser un joli coup en attaque. Comme révélé par le journaliste italien Matteo Moretto, le club phocéen surveillerait de près la situation de Sergio Camello, avant-centre du Rayo Vallecano. En fin de contrat en juin 2027, l’attaquant espagnol pourrait débarquer libre à Marseille l’été prochain. Formé à l’Atlético Madrid, le joueur réalise un excellent début de saison en Liga, avec déjà 7 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées en 11 rencontres. Des statistiques séduisantes qui pourraient en faire une opportunité intéressante pour les dirigeants olympiens.

Les supporters de l’OM valident la piste Camello !

Et cette possible arrivée de Sergio Camello à l’OM semble déjà faire l’unanimité, ou presque, auprès des supporters marseillais. Nous avons ainsi réalisé un sondage sur le compte X de But! OM en posant la question suivante : « Aimeriez-vous voir débarquer Sergio Camello (Rayo Vallecano) à l’OM l’été prochain ? » Le résultat est particulièrement favorable à l’attaquant espagnol puisque 78,6 % des votants ont répondu « oui », contre seulement 21,4 % de « non ». Autrement dit, près de quatre participants sur cinq seraient favorables à son recrutement. Un véritable plébiscite qui témoigne de l’enthousiasme suscité par cette piste auprès d’une partie du public olympien.

Cet engouement peut notamment s’expliquer par le profil de Sergio Camello, mais aussi par la possibilité de le recruter sans indemnité de transfert si son contrat avec le Rayo Vallecano arrive à son terme. À 25 ans, l’avant-centre espagnol pourrait apporter une solution supplémentaire au secteur offensif de Bruno Genesio, tout en représentant une opération financièrement intéressante pour l’OM. Si les 21,4 % de votants défavorables montrent que cette piste ne convainc pas absolument tout le monde, les supporters ayant participé au sondage ont clairement exprimé leur préférence. Reste désormais à savoir si l’intérêt prêté aux dirigeants marseillais se concrétisera dans les prochains mois, alors qu’aucun accord n’a pour l’heure été annoncé entre les différentes parties.