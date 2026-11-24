La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

L’OM pourrait bien se positionner sur l’un des jeunes attaquants les plus convoités du moment.

Yassir Zabiri est en train de franchir un cap dans sa jeune carrière. Sous les couleurs du Racing Santander, l’attaquant enchaîne les prestations remarquées et affiche une efficacité particulièrement intéressante devant le but.

L’OM déjà intéressé par Zabiri en janvier

Avec 11 réalisations, il figure parmi les meilleurs buteurs du championnat espagnol, à la troisième place du classement plus précisément. Une performance qui attire naturellement les regards des recruteurs européens. Sa progression rapide, son potentiel offensif et sa capacité à faire trembler les filets ont notamment convaincu plusieurs grandes écuries de suivre attentivement son évolution.

Selon Ekrem Konur, Arsenal, l’Atlético Madrid, le Real Madrid et le FC Barcelone seraient ainsi intéressés par son profil. L’OM aurait également manifesté un intérêt pour le joueur; déjà suivi en janvier dernier par un certain Medhi Benatia.

Le Stade Rennais tient un atout jusqu’en 2029

Mais Marseille devra composer avec un obstacle de taille : le Stade Rennais. Le club breton reste propriétaire du joueur et conserve une position intéressante dans ce dossier. Yassir Zabiri est en effet lié au SRFC jusqu’en juin 2029. Une durée contractuelle qui permet aux dirigeants rennais d’aborder sereinement les éventuelles sollicitations et de ne pas subir la pression d’un départ imminent.

D’après Konur, Rennes considère toujours son jeune attaquant comme un élément important de son projet à long terme. Ses performances en Espagne ne font d’ailleurs que renforcer l’intérêt autour de son profil. Pour l’OM, l’opération s’annonce donc particulièrement concurrentielle. Entre les clubs anglais et les géants espagnols, la bataille pourrait être rude pour attirer le jeune buteur. Sans parler du passage devant la DNXG en décembre, qui pourrait conditionner le prochain mercato dans les sens des arrivées et des départs.