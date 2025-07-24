Mason Greenwood, la star de l’OM, a publier un message pour afficher sa déception de voir Quentin Merlin quitter l’OM…

Tenu en échec par Charleroi (1-1), l’OM a toutefois été rassuré sur un point : Mason Greenwood est déjà en grande forme. Auteur d’un triplé pour le premier match de la préparation estivale des Olympiens, l’ailier anglais a égalisé d’une frappe surpuissante dans le petit filet adverse face aux Belges. « Nous avons fait des tests physiques. Je suis presque inquiet, il est rentré de vacances trop en forme (Rires). Je lui ai dit : « Mais Mason, tout va bien ? » Les tests physiques montrent qu’il est mieux aujourd’hui qu’en février. C’est incroyable », a commenté Roberto De Zerbi, interrogé sur la forme de l’ailier anglais.

« Mon frère va nous manquer »

Sur ses réseaux, ce dernier a tenu à faire ses adieux à Quentin Merlin, parti au Stade Rennais. « Mon frère va nous manquer », a posté l’Anglais, visiblement très attaché à l’ancien Nantais, qui avait rejoint la cité phocéenne en janvier 2024. Et qui avait effectué à plusieurs reprises la célébration de l’ancien joueur de Manchester United au Vélodrome.