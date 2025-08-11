OL : Lyon est fixé pour sa présence en Ligue Europa !

Crystal Palace a subi un revers retentissant lundi : son appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) pour disputer la Ligue Europa a été rejeté. Cette décision confirme que le club anglais, malgré sa victoire en FA Cup, devra se contenter de la Ligue Conférence cette saison. Une issue qui profite directement à l’Olympique Lyonnais…

Bonne nouvelle sportive… et financière

Pour l’OL, c’est une excellente nouvelle sportive et financière. Disputer la Ligue Europa représente un enjeu majeur, entre exposition médiatique, montée en compétences des joueurs et attractivité pour de futurs recrutements. Le club peut désormais préparer sereinement cette nouvelle campagne européenne, avec l’ambition de briller à nouveau sur le vieux continent.