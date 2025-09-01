ASSE : grosse inquiétude pour Mahmoud Jaber

Sorti sur blessure contre Grenoble, Mahmoud Jaber pourrait être absent quelques semaines.

L’état de Mahmoud Jaber inquiète à l’ASSE. Le milieu israélien a été contraint de sortir à la mi-temps du match contre Grenoble (1-1) samedi soir après un tacle appuyé de Gaëtan Paquiez, le capitaine isérois.

Des béquilles pour Jaber

Jaber est en quitte pour une grosse entaille au niveau du pied qui a nécessité plusieurs points de suture. « Il a dû être recousu à la mi-temps, il y a de grandes chances qu’il soit privé de sa semaine internationale à cause de ça », avait glissé Eirik Horneland. Et selon Evect, ce lundi, Jaber a été aperçu en béquilles pour se déplacer à L’Etrat. Pas franchement bon signe…