OL Mercato : c’est enfin officiel pour Mikautadze, tous les détails révélés !
Emerson Palmieri à l'OM !

Emerson Palmieri à l’OM !
Louis Chrestian
1 septembre 2025

Emerson, recruté pour solidifier la défense marseillaise

L’Olympique de Marseille boucle l’arrivée d’Emerson Palmieri, un arrière gauche chevronné au pedigree international. Ce recrutement s’inscrit dans une stratégie claire : apporter stabilité, fiabilité et sang-froid à une défense parfois à la peine depuis la reprise. Tandis que le mercato marseillais s’emballe, l’OM s’offre une rare opportunité, alliant expérience et maîtrise du haut niveau pour entamer la nouvelle ère sous Roberto De Zerbi avec un vrai gage de sécurité à gauche.

Un transfert avantageux pour l’OM : 1M€ pour l’expérience

Le tandem Benatia-Longoria poursuit son mercato d’envergure avec une opération maline : Emerson Palmieri débarque contre un chèque de 700 000 €, plus 300 000 € de bonus potentiels. Une somme modeste, surtout au vu de l’expérience européenne du latéral de 31 ans. Ce montant quasi symbolique contraste avec la valeur marchande du joueur, estimée à 12 M€, ce qui témoigne du flair des dirigeants marseillais. Un coup de maître pour répondre à l’urgence défensive sans exploser le budget.

Le parcours européen d’un latéral international

Emerson ne débarque pas en terre inconnue. Passé par la Serie A avec l’AS Roma, puis par la Premier League sous les couleurs de Chelsea et West Ham, il cumule déjà plus de 120 rencontres dans le championnat anglais. Lors de l’exercice précédent, il totalisait 31 apparitions en Premier League, dont 26 en tant que titulaire, preuve de sa régularité et de sa fiabilité au très haut niveau. Le natif de Santos, naturalisé italien, a aussi déjà laissé une trace en France lors de son passage à l’OL, où sa connaissance de la Ligue 1 devrait accélérer son intégration à la Commanderie.

Ce qu’Emerson Palmieri va changer à Marseille

Avec Emerson dans ses rangs, Marseille gagne en expérience et en stabilité sur le flanc gauche. Sa polyvalence permet au coach De Zerbi de sécuriser son système défensif, tout en profitant de la faculté du joueur à se projeter vers l’avant et à offrir des solutions sur les phases offensives. L’ex-West Ham arrive dans une équipe en quête de repères, à un poste crucial souvent exposé dans les gros matchs de Ligue 1 comme d’Europe. Son profil, déjà éprouvé en France et dans plusieurs championnats majeurs, s’insère parfaitement dans le projet marseillais, qui compte sur ce renfort pour relever le défi du nouvel exercice.

