OM : la preuve que Medina est déjà bien intégré (même s’il n’a pas encore joué)
Facundo Medina lors du match amical de l'OM contre Aston Villa.
Raphaël Nouet
7 septembre 2025

Arrivé cet été, Facundo Medina n’a pas encore joué en match officiel avec l’OM mais il est déjà bien intégré à sa nouvelle région, en témoigne sa dernière story.

Prêté par le RC Lens avec option d’achat quasi obligatoire, Facundo Medina a débarqué à Marseille début juillet. Il a suivi la préparation et a même été le premier buteur de la campagne de matches amicaux, lors du 5-0 contre les amateurs de l’Excelsior Maasluis. La suite a été plus compliquée puisqu’il était suspendu pour la 1ère journée de L1, à Rennes (0-1), et qu’il s’est blessé pour la réception du Paris FC (5-2) puis l’Olympico (0-1). Des débuts frustrants, donc, mais qui n’empêche pas l’ancien Sang et Or de bien s’acclimater à sa nouvelle région.

Une rentrée très attendue

Dans une story publiée ce dimanche, on voit en effet Medina, torse nu et en tongs, en train de jouer à la pétanque. Un sport ô combien provençal que l’Argentin a semble-t-il adopté. Bien intégré à la région, le défenseur doit désormais en faire de même dans l’équipe de Roberto De Zerbi. Il devrait faire son retour après la trêve internationale, pour la réception de Lorient vendredi prochain. Evoluera-t-il dans l’axe ou sur le côté gauche ? La tendance serait à la deuxième possibilité vu les recrutements d’Aguerd et Pavard.

Sa rentrée est en tout cas très attendue car autant l’OM s’est montré solide défensivement avec lui sur le terrain pendant la préparation estivale, même contre Séville (1-1) ou Aston Villa (3-1), autant il a été très fébrile en son absence.

