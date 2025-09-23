Ce mardi soir, le stade de la Licorne s’apprête à vibrer avec la réception de l’AS Saint-Étienne. Pour Omar Daf, le rendez-vous n’a rien d’un simple match : c’est un bras de fer entre ambition et réalité, humilité et espoir d’exploit. Le coach amiénois, lucide mais déterminé, a livré un discours sans concession à la veille de cette affiche bouillante.

Omar Daf s’incline devant la puissance stéphanoise

N’y allons pas par quatre chemins : pour Omar Daf, l’ASSE écrase la concurrence sur bien des aspects. “En termes de budget, de moyens et d’effectif, ils sont au-dessus de tout le monde”, glisse l’entraîneur amiénois, refusant tout déni. Difficile, en effet, de rivaliser avec un ténor tel que Saint-Étienne, dont la profondeur de banc et la fraîcheur collective impressionnent. Même Irvin Cardona, récemment sélectionné avec Malte, peut se permettre de débuter sur le banc sans bouleverser l’équilibre du groupe stéphanois !

Les ingrédients d’un exploit pour Omar Daf

Même face à un ogre, Amiens n’a aucune intention d’abdiquer. Omar Daf invite ses joueurs à ne pas se cacher : “Il faudra jouer avec nos forces, mettre en place une stratégie adaptée. Ce sera fondamental de hausser notre niveau de jeu.” La clé ? Rester fidèle à l’ADN amiénois, sans renier son football, tout en affichant une concentration totale. Pour le technicien, chaque situation face à l’ASSE est une occasion de grandir, quels que soient les écarts.

L’ASSE un modèle pour la ligue 2

Côté respect, il n’hésite pas à placer l’ASSE en véritable référence du championnat. Que ce soit l’allant offensif, la richesse de l’effectif ou le statut de leader, tout force l’admiration. Pouvoir aligner ou préserver des talents comme Cardona, c’est un luxe que peu peuvent s’offrir en Ligue 2. La dynamique actuelle des Verts, résumée par l’ambition clairement affichée de retrouver l’élite, s’impose comme un modèle.

Une pression au stade de la Licorne

Le football se joue aussi dans les tribunes : Omar Daf compte sur l’engouement de la Licorne pour galvaniser ses troupes. La pression ? Oui, mais “positive”, insiste-t-il. Ce rendez-vous est avant tout une fête, et Amiens veut s’en montrer digne. Réussir à livrer un vrai match, offrir du jeu et un suspense aux supporters : telle est la promesse du coach. “On joue au football pour affronter ce genre d’équipe”, rappelle-t-il, alors que la perspective d’un exploit à la maison fait déjà bruisser la ville.

Ce choc face à l’ASSE, “épouvantail” de la division selon Daf, sera bien plus qu’un test : il incarne l’opportunité de s’affirmer, de bousculer la hiérarchie et d’offrir, pourquoi pas, un soir de rêve à tout un peuple picard.