Medhi Benatia passe un message après le PSG !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Le coach d’Amiens craint l’ASSE !

Le coach d’Amiens craint l’ASSE !
Louis Chrestian
23 septembre 2025

Ce mardi soir, le stade de la Licorne s’apprête à vibrer avec la réception de l’AS Saint-Étienne. Pour Omar Daf, le rendez-vous n’a rien d’un simple match : c’est un bras de fer entre ambition et réalité, humilité et espoir d’exploit. Le coach amiénois, lucide mais déterminé, a livré un discours sans concession à la veille de cette affiche bouillante.

Omar Daf s’incline devant la puissance stéphanoise

N’y allons pas par quatre chemins : pour Omar Daf, l’ASSE écrase la concurrence sur bien des aspects. “En termes de budget, de moyens et d’effectif, ils sont au-dessus de tout le monde”, glisse l’entraîneur amiénois, refusant tout déni. Difficile, en effet, de rivaliser avec un ténor tel que Saint-Étienne, dont la profondeur de banc et la fraîcheur collective impressionnent. Même Irvin Cardona, récemment sélectionné avec Malte, peut se permettre de débuter sur le banc sans bouleverser l’équilibre du groupe stéphanois !

Les ingrédients d’un exploit pour Omar Daf

Même face à un ogre, Amiens n’a aucune intention d’abdiquer. Omar Daf invite ses joueurs à ne pas se cacher : “Il faudra jouer avec nos forces, mettre en place une stratégie adaptée. Ce sera fondamental de hausser notre niveau de jeu.” La clé ? Rester fidèle à l’ADN amiénois, sans renier son football, tout en affichant une concentration totale. Pour le technicien, chaque situation face à l’ASSE est une occasion de grandir, quels que soient les écarts.

L’ASSE un modèle pour la ligue 2

Côté respect, il n’hésite pas à placer l’ASSE en véritable référence du championnat. Que ce soit l’allant offensif, la richesse de l’effectif ou le statut de leader, tout force l’admiration. Pouvoir aligner ou préserver des talents comme Cardona, c’est un luxe que peu peuvent s’offrir en Ligue 2. La dynamique actuelle des Verts, résumée par l’ambition clairement affichée de retrouver l’élite, s’impose comme un modèle.

Une pression au stade de la Licorne

Le football se joue aussi dans les tribunes : Omar Daf compte sur l’engouement de la Licorne pour galvaniser ses troupes. La pression ? Oui, mais “positive”, insiste-t-il. Ce rendez-vous est avant tout une fête, et Amiens veut s’en montrer digne. Réussir à livrer un vrai match, offrir du jeu et un suspense aux supporters : telle est la promesse du coach. “On joue au football pour affronter ce genre d’équipe”, rappelle-t-il, alors que la perspective d’un exploit à la maison fait déjà bruisser la ville.

Ce choc face à l’ASSE, “épouvantail” de la division selon Daf, sera bien plus qu’un test : il incarne l’opportunité de s’affirmer, de bousculer la hiérarchie et d’offrir, pourquoi pas, un soir de rêve à tout un peuple picard.

Amiens SCASSE
#A la une#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

Les plus lus

FC Nantes : Matthis Abline doit-il retrouver sa place de numéro 9 ?
FC Nantes...

FC Nantes : Matthis Abline doit-il retrouver sa place de numéro 9 ?

Par Louis Chrestian
Medhi Benatia passe un message après le PSG !
OM...

Medhi Benatia passe un message après le PSG !

Par Louis Chrestian
RC Lens Mercato : une somme très élevée a brisé un rêve de Jean-Louis Leca cet été
Mercato...

RC Lens Mercato : une somme très élevée a brisé un rêve de Jean-Louis Leca cet été

Par William Tertrin
ASSE : le coach d’Amiens s’avoue déjà vaincu face aux Verts !
ASSE...

ASSE : le coach d’Amiens s’avoue déjà vaincu face aux Verts !

Par William Tertrin
OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Paris a pris la foudre »
Ligue 1...

OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Paris a pris la foudre »

Par Bastien Aubert
Salma Hayek
Compétitions...

Salma Hayek détonne et présente sa fille de 18 ans ! 

Par Bastien Aubert
OM – PSG : De Zerbi crache sur le pouvoir parisien, Luis Enrique est désemparé
Ligue 1...

OM – PSG : De Zerbi crache sur le pouvoir parisien, Luis Enrique est désemparé

Par William Tertrin
Ousmane Dembélé est sacré Ballon d’Or 2025 devant Lamine Yamal !
Ligue 1...

Ousmane Dembélé est sacré Ballon d’Or 2025 devant Lamine Yamal !

Par William Tertrin
OM – PSG (1-0) : les réactions d’Aguerd, Højbjerg et Vitinha
Ligue 1...

OM – PSG (1-0) : les réactions d’Aguerd, Højbjerg et Vitinha

Par William Tertrin
Le PSG a remporté la Ligue des Champions
Ligue 1...

Ballon d’Or 2025 : le PSG sacré meilleur club de l’année

Par William Tertrin
OM – PSG (1-0) : Leonardo Balerdi en pleine folie, Illya Zabarnyi a des regrets
Ligue 1...

OM – PSG (1-0) : Leonardo Balerdi en pleine folie, Illya Zabarnyi a des regrets

Par William Tertrin
OM – PSG : Marseille fait chuter Paris, les notes d’un Classico historique ! 
Ligue 1...

OM – PSG : Marseille fait chuter Paris, les notes d’un Classico historique ! 

Par Bastien Aubert
Ballon d’Or 2025 : Gianluigi Donnarumma sacré meilleur gardien pour sa saison XXL au PSG
Ligue 1...

Ballon d’Or 2025 : Gianluigi Donnarumma sacré meilleur gardien pour sa saison XXL au PSG

Par William Tertrin
Ballon d’Or 2025 : Luis Enrique (PSG) sacré meilleur entraîneur
Ligue 1...

Ballon d’Or 2025 : Luis Enrique (PSG) sacré meilleur entraîneur

Par William Tertrin
Ballon d’Or 2025 : Lamine Yamal (FC Barcelone) remporte le Trophée Kopa
FC Barcelone...

Ballon d’Or 2025 : Lamine Yamal (FC Barcelone) remporte le Trophée Kopa

Par William Tertrin
OM – PSG : tension maximale entre Luis Campos et Medhi Benatia à la mi-temps
Ligue 1...

OM – PSG : tension maximale entre Luis Campos et Medhi Benatia à la mi-temps

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Malang Sarr fait une petite annonce sur son avenir
Mercato...

RC Lens Mercato : Malang Sarr fait une petite annonce sur son avenir

Par William Tertrin
Vinicius Jr à l'occasion du match entre le Real Madrid et l'OM.
Liga...

Ballon d’Or 2025 : la terrible chute de Vinicius, qui passe de la 2e à la 16e place

Par William Tertrin
OM – PSG : les vérités de Pablo Longoria sur le report du Classique
Ligue 1...

OM – PSG : les vérités de Pablo Longoria sur le report du Classique

Par William Tertrin
OM – PSG : les compos du Classique sont connues
Ligue 1...

OM – PSG : les compos du Classique sont connues

Par William Tertrin
Joan Laporta (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Le FC Barcelone balance un énorme tacle au Real Madrid avant le Ballon d’Or !

Par William Tertrin
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : le groupe d’Eirik Horneland pour affronter Amiens avec un gros retour

Par William Tertrin
Le président du PSG et de beIN, Nasser al-Khelaïfi.
Ligue 1...

PSG : Nasser Al-Khelaïfi a tranché entre le Classique et le Ballon d’Or

Par William Tertrin
RC Lens – LOSC : Olivier Létang explique pourquoi il a quitté le stade avant la fin du derby
Ligue 1...

RC Lens – LOSC : Olivier Létang explique pourquoi il a quitté le stade avant la fin du derby

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet