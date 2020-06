FC Barcelone : un buteur de légende a une dent contre Messi et Cristiano Ronaldo

true

Filippo Inzaghi respecte au plus haut point Cristiano Ronaldo et Lionel Messi mais leur en veut un peu d’avoir cannibalisé les records en Ligue des champions.

Ne parlez jamais de Filippo Inzaghi aux supporters de l’OL. Les fans lyonnais ont encore en mémoire le coup de grâce asséné par l’ancien attaquant du Milan AC aux Gones en 2006 en Ligue des champions. Inzaghi est en effet entré dans la légende des buteurs racés qui ont marqué leur époque grâce à leur réalisme inné.

Le règne de « Super Pippo » dans la plus prestigieuse des compétitions de club a pourtant vécu à cause de l’hégémonie de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, qui écrasent tous les records depuis plus de dix ans. Forcément, Inzaghi se sent victime de leur toute puissance.

« À cause de Messi et Ronaldo, Raul et moi avons marqué peu… »

« Qu’il devienne un buteur si extraordinaire, je ne le pensais peut-être pas. Je le porte comme exemple dans mon vestiaire parce que je sais comment il s’entraîne, a-t-il affirmé dans La Gazzetta dello Sport en parlant de CR7. Mais je suis un peu en colère contre lui et Messi : à cause d’eux, il semble que dans les coupes d’Europe, Raúl et moi avons marqué peu… » Les statistiques de l’Italien, pourtant impressionnantes en C1 (50 buts), ont été écrasées par celles de Ronaldo et Messi, respectivement auteurs 129 et 114 buts dans la compétition. Avec ses 71 réalisations, Raul a lui été délogé depuis bien longtemps de son record de meilleur buteur de l’histoire de la compétition…