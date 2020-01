PSG, FC Barcelone – Mercato : le dernier clin d’œil de Neymar à Messi

true

S’il est de plus plus envieux de prolonger au PSG, Neymar (27 ans) ne manque pas d’envoyer des petits messages subliminaux à Lionel Messi.

Neymar est à un tournant. Deux ans et demi après son transfert rocambolesque du FC Barcelone, l’attaquant du PSG semble enfin épanoui dans la capitale. Désireux de quitter le PSG cet été, le crack de 27 ans a su prendre sur lui et se réinstaller dignement dans la rotation de Thomas Tuchel pour briller de mille feux. Cette année, il est ainsi décisif à chaque fois qu’il joue. Cette remise à niveau spectaculaire pourrait s’entraîner d’une prolongation.

ESPN a en effet fait savoir que le clan Neymar était de plus en plus ouvert à cette éventualité, au même titre que le PSG. Le parcours du club en Ligue des champions s’annonce déterminant pour la suite des opérations. En attendant, le Brésilien clame son bien-être à Paris mais ne manque pas une occasion d’envoyer des signaux à Lionel Messi.

Neymar n’oublie pas Mbappé… et Messi

Dans son récent entretien à O Globoesporte, le Brésilien a notamment été invité à imaginer la composition de deux équipes qu’il alignerait pour un tournoi de Five – éléments brésiliens mis à part. « Si je devais prendre des joueurs en activité, je dirais Lionel Messi, Luis Suarez, Kylian Mbappé, Paul Pogba et Eden Hazard. Et pour les joueurs retraités, je choisirais Xavi, Frank Lampard, Steven Gerrard, David Beckham et Thierry Henry », a-t-il lancé.