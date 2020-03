PSG, Real Madrid – Mercato : Zidane reçoit une lueur d’espoir pour Mbappé

Kylian Mbappé n’est pas au-dessus des lois. Mediapart a mené l’enquête afin de savoir si des passe-droits existaient pour des personnes qui pourraient avoir des passe-droits concernant les tests de coronavirus. L’attaquant du PSG n’en fait pas partie. « Je ne crois pas du tout qu’il ait pensé bénéficier d’un traitement de faveur, affirme son avocate Me Delphine Verheyden. Il s’est simplement soumis aux traitements et examens prescrits par le service médical de son club. »

En parallèle, les rumeurs de transferts sont reparties de plus belle en Espagne, où la presse locale estime que le Real Madrid s’est fait à l’idée de le zapper au mercato estival. Le coronavirus ayant des chances de bouleverser le marché, le club espagnol devrait attendre en 2021 pour passer à l’action. Au PSG, Leonardo est aussi contrarié dans ses discussions de prolongation.

#ASSE Beric parle de Puel : Dans la dernière édition de But ! Saint-Etienne, Robert Beric revient sur ses relations avec Claude Puel. « Mon dernier but en vert est bien sûr le plus beau. Marquer comme…https://t.co/qaSES14CxC

— Poteaux Carrés (@poteauxcarres) March 25, 2020