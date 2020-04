Real Madrid – Mercato : une solution trouvée pour Camavinga (Stade Rennais) ? 

true

Dans les petits papiers de Zinédine Zidane, Eduardo Camavinga (17 ans) pourrait bien signer au Real Madrid avant d’être prêté dans la foulée au Stade Rennais.

La presse espagnole a trouvé sa nouvelle proie : Eduardo Camavinga. Plus un jour ne semble passer sans que Marca n’évoque le prodige du Stade Rennais. Ce dimanche, nos confrères avancent même leurs arguments concernant une solution pour la signature du joueur de 17 ans.

Dans son édition du jour, Marca affirme que les deux clubs planchent actuellement sur l’éventualité d’une signature de Camavinga « le plus tôt possible », avant d’être prêté à la Casa Blanca la saison prochaine. Le Real Madrid et le Stade Rennais seraient tous les deux gagnants dans cette opération, puisque le milieu de terrain pourrait être tranquille pour son avenir et continuer à progresser en Ligue 1.

Le Real Madrid est confiant pour Camavinga

Si le club espagnol est « confiant pour solutionner les problèmes », le deal n’est pas encore gravé dans le marbre. Reste notamment aux deux clubs à s’accorder sur l’indemnité de transfert fixée par le SRFC (50 M€ ?) pour un joueur encore sous contrat jusqu’en 2022 et sur lequel compte Julien Stéphan. Interrogé la semaine dernière sur l’option décrite par Marca, le coach breton avait botté en touche. Était-il déjà au courant de possibles tractations ?