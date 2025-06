Football • ...

Portée par une gouvernance ambitieuse et des moyens financiers inédits, l’AS Saint-Étienne pourrait enfin vivre un mercato estival très animé, notamment dans le sens des arrivées. Avec un budget compris entre 15 et 20 millions d’euros, l’ASSE veut écraser la concurrence en Ligue 2 et affiche ses intentions : retrouver l’élite, vite et durablement. Selon […]