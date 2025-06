Allemagne – France : Mbappé savoure la victoire des Bleus et évoque les critiques

Buteur lors de la victoire de l’équipe de France en Allemagne ce dimanche, Kylian Mbappé est revenu sur sa période de disette en Bleu et sur ses prochains objectifs avec la sélection.

L’équipe de France s’est imposée en Allemagne (2-0) ce dimanche, un succès synonyme de 3e place en Ligue des Nations. Longtemps malmenés, les Bleus peuvent remercier Mike Maignan de les avoir laissés dans la partie, mais aussi Kylian Mbappé, auteur de son 50e but en sélection avant de délivrer une passe décisive à Michaël Olise. Après la rencontre, l’attaquant du Real Madrid, élu homme du match, est revenu sur sa longue période de disette sous le maillot frappé du coq.

« Maintenant, il y a une Coupe du monde à aller chercher, il n’y a rien de plus beau. Il faut déjà se qualifier »

«Il y a des passages comme ça, a-t-il commenté, sur TF1. C’est bien qu’on le souligne quand je ne marque pas parce qu’on attend que je marque. Ça met du respect sur mon nom. J’ai essayé de travailler. J’ai eu pas mal d’épisodes qui font que ça a retardé l’échéance. Je suis content de recommencer à marquer, mais surtout de gagner ». Mbappé est ensuite revenu sur les prochaines échéances des Bleus. «Je pense qu’il y a pas mal de choses à analyser des deux matchs qu’on a faits. On voulait réagir après la défaite contre l’Espagne, c’est ce qu’on a fait, on est très contents. Contre l’Allemagne à domicile, on sait que c’est jamais facile Maintenant, il y a une Coupe du monde à aller chercher, il n’y a rien de plus beau. Il faut déjà se qualifier. La vérité va commencer dès septembre avec un match de qualification en Ukraine. Il va falloir se préparer pour le long périple qu’est la Coupe du monde». D’ici là, la saison n’est pas finie pour Mbappé, qui a rendez-vous avec la Coupe du monde des Clubs, avec le Real Madrid.