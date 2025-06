ASSE : Ben Old évoque « l’année la plus difficile de sa vie »

L’ailier néo-zélandais de l’ASSE Ben Old (22 ans) est passé par tous les sentiments lors de cette saison 2024-25, sa première dans le Forez.

Recruté l’été dernier, Ben Old a connu sa première saison en Europe. Une expérience qu’il n’est pas près d’oublier puisqu’il a dû surmonter les interrogations de son entraîneur à l’ASSE, Olivier Dall’Oglio, concernant son niveau, digérer sa grosse blessure alors qu’il commençait à tourner à plein régime et enfin vivre la déception d’une relégation. De vraies montagnes russes qui ont laissé des traces, visiblement. En effet, l’ailier néo-zélandais de 22 ans a expliqué sur les réseaux sociaux avoir vécu l’année la plus difficile de sa vie. Mais, bonne nouvelle, il compte sur l’été pour digérer cette déception et revenir dans le Forez regonflé à bloc !

« Je suis toujours debout, et plus motivé que jamais »

« Je sens encore le poids de cette saison. Ça fait mal de ne pas avoir fait ce que ce club et cette ville méritent vraiment. Ce fut l’année la plus difficile de ma vie, pleine de défis sur et hors du terrain, mais je suis toujours debout, et plus motivé que jamais. Je vais apprendre de ceci. Je vais grandir de cela. Et je serai de retour, prêt à tout donner pour aider à ramener ce club là où il doit être. »

Espérons pour l’AS Saint-Etienne que tous les joueurs présents en 2024-25 afficheront le même état d’esprit, afin que l’exercice à venir soit celui de la remontée !