ASSE : deux grandes promesses des Verts restent à quai

Après un Euro plutôt réussi, l’équipe de France U17 a totalement perdu pied face au Portugal, dimanche, en finale de l’Euro (0-3). Deux joueurs de l’ASSE sont restés le bec dans l’eau.

L’équipe de France U17 a lourdement chuté hier en finale de l’Euro contre le Portugal, à l’Arena Kombëtare de Tirana (0-3). Après les couronnes de 2004, de 2015 et de 2022, la France a cette fois trébuché sèchement sur la dernière marche pour des Bleuets qui n’ont pas su répondre à l’agressivité portugaise. Ils ont été largement dominés sur tous les plans : l’intensité, la créativité, l’approche tactique.

« On a beaucoup couru, on s’est épuisés »

« Ils nous ont privés du ballon, on a beaucoup couru et on s’est épuisés au fil des minutes. Et les erreurs commises on les paye cher. On est très déçus », analyse le sélectionneur Lionel Rouxel. Le gardien Ilan Jourdren (RC Lens), fils de Geoffrey, a été présent dès l’entame (2e,8e,11e), mais n’a rien pu faire avec un bloc aussi poreux et systématiquement en retard devant lui, notamment la charnière parisienne Hermann Diandaga-Emmanuel Mbemba.

Anisio Cabral (30e), Duarte Cunha (38e) et Gil Neves (60e) ont sanctionné le gros manque de tranchant général dans les duels, avec des erreurs individuelles grossières en prime. La défense tricolore, qui n’avait pas encaissé le moindre but dans le jeu avant la finale, a sombré, mais tout le collectif semblait éteint.

N’Guessan invisible, Eymard se montre

Les percées de l’Auxerrois Rudy Matondo, Bleuet le plus remuant, n’ont jamais inquiété les Portugais, et le Stéphanois Djylian N’Guessan, meilleur buteur tricolore de la compétition (4 réalisations) a été quasi invisible. Sans parler de son acolyte à l’ASSE Paul Eymard, futur pro et averti à la 65e minute avant un tir repoussé par le poteau à la 89e minute ! La France devra digérer ce coup d’arrêt en vue du Mondial U17 au Qatar, en novembre. Et nul doute que Rouxel fera de nouveau appel aux 2 Stéphanois.