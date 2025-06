ASSE : en plein mercato, Davitashvili se fait remarquer en vacances

L’ailier gauche de l’ASSE, Zuriko Davitashvili, a profité de ses vacances pour passer à l’Université des Sports de Géorgie.

Avec la relégation de l’AS Saint-Étienne en Ligue 2, Zuriko Davitashvili a un avenir incertain cet été. Courtisé par le RC Strasbourg et quatre clubs turcs (Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce et Trabzonspor) lors de ce mercato estival, l’ailier gauche géorgien pourrait partir du club stéphanois après un an seulement passé dans le Forez.

En attendant de savoir là où il évoluera la saison prochaine, Zuriko Davitashvili est parti se ressourcer dans son pays natal. Comme nous l’a appris la chaîne géorgienne 1TV, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux est passé à la fac des sports de Géorgie où il suit des cours en ligne depuis Saint-Étienne.

« Malgré son emploi du temps sportif chargé, le milieu offensif de l’équipe nationale géorgienne et de Saint-Étienne accorde une grande importance à ses études et à son cursus à l’Université des Sports. En vacances, il a rencontré des professeurs et des étudiants. Zuriko Davitashvili, comme d’autres athlètes de haut niveau, participe au programme de soutien aux athlètes d’élite, conçu pour soutenir la progression académique des athlètes de haut niveau de l’Université des Sports. Zuriko suit autant que possible les cours en ligne et rencontre désormais ses professeurs et ses camarades en présentiel à l’université. Nous sommes fiers des performances de Zuriko Davitashvili et lui souhaitons encore plus de succès dans sa carrière sportive et universitaire », a déclaré le vice-recteur de l’université, Jemal Dzagania au sujet du joueur stéphanois dans des propos rapportés par Poteaux Carrés.



L’avenir de Zuriko Davitashvili à l’ASSE semble suspendu à un fil. Pendant que l’incertitude plane sur son futur, en présence d’offres séduisantes venues de clubs comme le PSG, et de prestigieux clubs européens, le joueur continue de maintenir un équilibre admirable entre ses ambitions sportives et sa détermination académique. Sa présence à l’université géorgienne laisse transparaître une volonté claire de ne pas sacrifier son éducation malgré les exigences d’une carrière en Ligue professionnelle. Et tandis que les dirigeants de l’ASSE naviguent dans le mercato Davitashvili reste concentré sur ses objectifs multiples.

Pendant ce temps, à l’ASSE, Lucas Stassin a été cité parmi les possibles alliances sur le plan offensif, suscitant des discussions autour de l’association Stassin-Davitashvili. Le club espère voir ces deux talents dynamiser le jeu de Saint-Étienne, apportant cette touche de créativité.