ASSE : Gazidis en danger à cause des Verts ?

Président de l’ASSE et de Kilmer Sports Venture, Ivan Gazidis aurait perdu beaucoup de crédit suite à la relégation des Verts en Ligue 2.

Un an seulement après son arrivée, Kilmer Sports connaît sa première crise à l’AS Saint-Etienne. Le fonds d’investissement nord-américain a racheté le club stéphanois l’été dernier, alors qu’il remontait en Ligue 1, et il a beaucoup investi. Mais ses choix de recrutement, basés essentiellement sur la data, n’ont pas été judicieux, la plupart des joueurs arrivés ayant déçu ou mis du temps à s’adapter. Et au final, après une saison calamiteuse, les Verts ont fini avant-derniers du championnat, suite à une ultime défaite à domicile contre Toulouse (2-3). Et joueront en Ligue 2 la saison prochaine.

« Il est désormais sous surveillance »

Le propriétaire de l’ASSE a assuré que cette relégation ne remettait pas en cause son engagement. Au contraire, il compte continuer à investir pour renforcer l’équipe et remonter immédiatement. Mais cette saison ratée a quand même laissé des marques chez Kilmer Sports. Selon L’essentiel de L’Eco, Ivan Gazidis, qui est à la fois président de l’ASSE et de Kilmer Sports Venture, aurait perdu du crédit au sein du fonds d’investissement.

« Malgré la relégation, Gazidis réaffirme son engagement. Il annonce une refonte du projet, des investissements accrus, et reste convaincu que l’ASSE peut redevenir un club de haut niveau. Il a connu des environnements difficiles. Il a redressé. Mais Saint-Étienne ne ressemble ni à Milan, ni à Londres, ni à New York. À 60 ans, Ivan Gazidis joue sans doute la fin de partie de sa carrière dans un championnat qu’il ne connaît pas, au sein d’un club qu’il ne maîtrise pas encore. Il est désormais sous surveillance, non plus pour ce qu’il promet, mais pour ce qu’il accomplit. Ce n’est plus le CV qui parle, mais le terrain. Et à Geoffroy-Guichard, il faut convaincre sans powerpoint. »