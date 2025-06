ASSE : Horneland cash sur sa grande priorité de l’été !

Le coach de l’ASSE a la ferme intention d’augmenter le volume athlétique de ses joueurs, défaillant la saison dernière.

Malgré la relégation en L2, Eirik Horneland (50 ans) va continuer de s’appuyer sur son 4-3-3 cette saison, avec un pressing haut et une volonté d’avoir la possession du ballon, mais aussi sur son staff à commencer par Hassan El Fakiri (48 ans), l’ancien international norvégien d’origine marocaine, et sur l’Italien Andrea Loberto (50 ans), son autre adjoint. El Fakiri et Loberto étaient arrivés à l’ASSE dans les valises d’Horneland l’été dernier. En fin de contrat, Jean-François Bédénik (46 ans) continuera d’entraîner les gardiens.

Cet été, les Verts vont courir

La seule nouveauté dans le staff étant la présence de l’Anglais David Tivey (27 ans) venu remplacer Benjamin Guy à la préparation physique, un domaine jugé défaillant la saison passée par Horneland. Le Norvégien souhaite appuyer fort sur la préparation athlétique de ses joueurs à l’intersaison, son système de jeu étant particulièrement énergivore. C’est la raison qui l’a poussé à reprendre l’entraînement dès le 19 juin. Et ce lundi, Horneland a poussé ses joueurs à aller chercher un peu plus loin comme en atteste une vidéo sur les réseaux du club. Après avoir mis en place une séance au cours de laquelle les Verts ont été invités à enchaîner les tours de terrains, on le voit leur glisser, un brin taquin : « Vous venez de faire cinq tours de terrain et on dirait que vous venez d’escalader une grosse montagne ! Ce n’était que cinq tours ! Allez !! » Voilà qui promet !