ASSE : Horneland est en extase totale devant Luis Enrique et le PSG

Relégué en Ligue 2 en fin de saison, Eirik Horneland a trouvé au Paris Saint-Germain le modèle parfait pour faire remonter l’AS Saint-Étienne en première division.

Eirik Horneland sait déjà de quelle équipe il veut s’inspirer à l’ASSE : le PSG. Invité à qualifier cette équipe avant la finale de la Ligue des Champions à Munich contre l’Inter Milan (21h), l’entraîneur de l’ASSE n’a pas tari d’éloge sur elle.

Horneland trouve le PSG « magnifique »

« Je l’ai dit après le match en janvier : cette équipe peut très bien gagner la Ligue des champions. Je les ai affrontés de près et j’ai vu à quel niveau ils étaient. C’est un niveau extrêmement élevé, a-t-il affirmé sur TV2.no. J’ai été incroyablement impressionné par la robustesse de cette équipe. Mentalement, tactiquement, techniquement, ils sont à un niveau impressionnant. Leur puissance dans les duels, le football qu’ils pratiquent, je trouve cela magnifique. » Au-delà de la qualité du collectif du PSG, le coach de l’ASSE est totalement sous le charme de Luis Enrique.

Luis Enrique est un exceptionnel et inspirant »

« Il a une autorité auprès des joueurs, des exigences, un niveau d’exigence qui font de lui un modèle pour moi. Luis Enrique a été beaucoup critiqué au début en France. Ils ont réussi à inverser la tendance avec les résultats et l’attitude de l’équipe. Ils sont extrêmement offensifs, proactifs, travailleurs, avec énormément de qualité. C’est un collectif travailleur dirigé par un entraîneur de grand talent, a-t-il poursuivi. Luis Enrique est un personnage exceptionnel qui tire le meilleur de ses excellents joueurs. Une chose est d’avoir les compétences physiques, techniques et tactiques. Mais ils ont aussi une mentalité exceptionnelle. C’était incroyablement inspirant de le voir avec cette équipe, de voir combien il exige d’eux et la manière dont ils répondent. C’est ce qui rend le PSG si unique actuellement : à quel point ils travaillent dur en plus de la qualité qu’ils possèdent. J’ai énormément de respect pour ce qu’ils ont accompli. C’est inspirant parce qu’ils ont réussi à démontrer beaucoup de choses auxquelles je crois moi-même : un travail acharné, de la qualité, et une direction claire. C’est incroyablement inspirant à voir. » N’en jetez plus, la coupe est pleine !