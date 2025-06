ASSE : Horneland fait une grande annonce pour les Verts la saison prochaine 

Après avoir passé la brosse à reluire au PSG avant la finale de la Ligue des Champions, Eirik Horneland voit grand pour l’AS Saint-Étienne la saison prochaine.

Eirik Horneland a trouvé son modèle absolu : le PSG de Luis Enrique. Invité à donner son avis sur la finale de la Ligue des Champions, ce samedi à Munich, l’actuel entraîneur de l’ASSE n’a pas caché son admiration pour le club de la capitale. « C’est un collectif travailleur dirigé par un entraîneur de grand talent, a-t-il expliqué dans la presse scandinave. Luis Enrique est un personnage exceptionnel qui tire le meilleur de ses excellents joueurs. Une chose est d’avoir les compétences physiques, techniques et tactiques. Mais ils ont aussi une mentalité exceptionnelle. C’était incroyablement inspirant de le voir avec cette équipe, de voir combien il exige d’eux et la manière dont ils répondent. »

Horneland vit une « aventure fantastique » à l’ASSE

Actuellement en vacances en Norvège, ce même Horneland a évoqué sa première saison stéphanoise. « À Saint-Etienne, je vis une aventure fantastique, même si notre saison s’est finie par une relégation en deuxième division, a-t-il rappelé dans le quotidien Bergens Tidende J’avais conscience avant de venir que ce serait difficile de se maintenir. L’ambiance est dingue dans notre stade, complètement sauvage ! J’ai de longues journées de travail en France où je vis parfois en solitaire. Heureusement, ma femme est là et me fait des bons petits plats. »

« Nous allons remonter et construire une nouvelle équipe »

Le coach de l’ASSE n’est pas inquiet pour ‘avenir et l’annonce même plutôt radieux… même en Ligue 2 ! « Le niveau de la première division française est beaucoup plus élevé qu’en Norvège. Les meilleures équipes de Ligue 1 en particulier ont un niveau extrêmement élevé. J’ai d’ailleurs vécu des moments forts en affrontant deux fois le Paris-Saint-Germain, qui s’apprêté à jouer la finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan. A Saint-Etienne, on vient de descendre en Ligue 2 mais nous allons remonter et construire une nouvelle équipe, comme on l’a fait avec Brann en 2022 », a-t-il conclu. De bon augure pour les Verts ?