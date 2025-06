ASSE : Kilmer Sports enfin prêt à sortir le chéquier, Mercato historique en vue ?

Portée par une gouvernance ambitieuse et des moyens financiers inédits, l’AS Saint-Étienne pourrait enfin vivre un mercato estival très animé, notamment dans le sens des arrivées.

Avec un budget compris entre 15 et 20 millions d’euros, l’ASSE veut écraser la concurrence en Ligue 2 et affiche ses intentions : retrouver l’élite, vite et durablement. Selon Team Football, la stratégie impulsée par Kilmer Sports Ventures – le fonds canadien mené par Larry Tanenbaum, épaulé par Ivan Gazidis, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld – pourrait en effet prendre tournure cet été.

« La priorité, renforcer l’arrière-garde »

La direction de l’ASSE a déjà commencé à investir : Irvin Cardona a été définitivement recruté pour 2,5 millions d’euros, Maxime Bernauer a coûté 1,2 million, et l’arrivée de Mahmoud Jaber est en passe d’être bouclée pour 2,5 millions d’euros (+ bonus). Et ce n’est qu’un début. « Nous avons déjà investi près de 4 millions, mais la priorité du moment reste de renforcer l’arrière-garde », confie une source proche du club.

Kilmer Sports prêt à investir cet été

Après une saison de transition en Ligue 1, ASSE avance avec méthode et confiance. À l’image d’Ivan Gazidis, président exécutif du club, qui ne cache pas ses ambitions : « Notre engagement est total. Ce club mérite le sommet de la Ligue 1. Nous ferons tout pour l’y ramener. » Même son de cloche chez Larry Tanenbaum, propriétaire du club : « Mes équipes sont ma famille. Je veux faire grandir l’ASSE étape par étape. » La prochaine démarre cet été avec d’énormes attentes chez les supporters, qui espèrent du mouvement, des renforts ciblés et à la naissance d’un nouveau cycle prometteur dans le Forez.