ASSE : la DNCG valide le projet de Kilmer Sports malgré la relégation !

Ce jeudi, les dirigeants de l’ASSE étaient à Paris pour y être auditionnés par la DNCG. Malgré la relégation, ils ont passé cet obstacle sans encombre.

Entre le fiasco des droits TV qui se poursuit et la relégation en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne aurait pu craindre son passage devant la DNCG ce jeudi. Mais non. Les dirigeants de Kilmer Sports avaient fait savoir qu’ils respecteraient leurs engagements envers le club malgré la descente et ils ont visiblement tenu parole. En effet, le gendarme financier n’a prononcé aucune sanction à l’encontre des Verts ! Pas d’interdiction de recrutement, pas d’encadrement de la masse salariale. A condition qu’ils respectent le plan présenté, les Stéphanois vont donc pouvoir recruter comme ils veulent.

Aucune sanction prise à l’encontre du club !

Le contenu du plan détaillé de l’ASSE à la DNCG n’a pas fuité mais il doit certainement s’accompagner d’un certain montant au niveau des ventes pour équilibrer le budget. On pense par exemple à un Lucas Stassin pour lequel les Verts pourraient récupérer une vingtaine de millions d’euros, ce qui permettrait non seulement de combler un éventuel déficit mais également de recruter. Kilmer Sports avait assuré l’ASSE de nouveaux investissements pour lui permettre de jouer les premiers rôles la saison prochaine et de prétendre à une remontée immédiate. On y est.

Avec ce feu vert, l’AS Saint-Etienne va pouvoir accélérer au niveau de son recrutement, d’autant que son entraîneur norvégien, Eirik Horneland, est déjà rentré de vacances et travaille déjà sur le saison prochaine avec sa direction.