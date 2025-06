ASSE : le derby dans le Chaudron a profondément marqué un Vert

Le jeune ailier néo-zélandais de l’ASSE Ben Old a avoué avoir été impressionnant par l’ambiance de Geoffroy-Guichard lors de la victoire sur l’OL (2-1) le 20 avril.

Le 20 avril dernier, l’AS Saint-Etienne jouait une carte importante dans sa lutte – finalement vaine – pour le maintien en recevant Lyon. D’ordinaire, le simple nom du rival régional suffit à enflammer le Chaudron. Mais quand, en plus, il y a un enjeu sportif, l’ambiance atteint des sommets. Et cette fois-là, ça a été le cas, surtout que le scénario de la rencontre, avec une victoire 2-1 des Verts au courage, a rendu les supporters stéphanois fous de bonheur. Ces plus de 90 minutes d’extase ont profondément marqué les joueurs sur le terrain.

« Un souvenir que je vais garder à vie »

Ainsi, Ben Old a déclaré au podcast The Unused Dubs, retranscrit par Poteaux Carrés : « ASSE – OL ? C’est l’un des plus grands derbies, mais il n’y en a pas beaucoup dans le monde du football des comme ça. Malheureusement, j’ai perdu mon premier derby quand j’ai été blessé, mais c’était à Lyon. Le match retour, on était dans une situation très difficile en championnat. Mais on savait que les supporters attendaient beaucoup du derby. C’est le match le plus important de la saison pour eux. J’étais tellement heureux de pouvoir l’emporter et d’être en mesure de disputer cette rencontre comme on l’a fait. C’est un souvenir que je vais garder à vie ».

L’ailier néo-zélandais a une toute petite chance de vivre un autre derby la saison prochaine. Pour cela, il faudrait que l’OL soit rétrogradé administrativement en Ligue 2. Ou que les Verts soient repêchés en raison des déboires financiers d’autres clubs…