ASSE : le remplaçant de Dennis Appiah déjà identifié ? 

Formé au club depuis 2019, Kévin Pedro (19 ans) vient de franchir une étape décisive dans sa jeune carrière en signant son premier contrat professionnel avec l’AS Saint-Étienne. Peut-on s’imbriquer dans le puzzle d’Eirik Horneland la saison prochaine ?

Kévin Pedro se projette à l’ASSE sur le long terme. Formé au club depuis 2019, le joueur de 19 ans a signé son premier contrat professionnel en début de semaine et symbolise la nouvelle vague de talents issus du centre de formation forézien, toujours aussi actif malgré les remous sportifs des dernières saisons. Loïc Perrin, directeur sportif et figure emblématique du club, s’est montré particulièrement élogieux à l’égard de Pedro, soulignant son sérieux, sa progression constante et un potentiel qui mérite désormais d’être exprimé au plus haut niveau.

Une place à prendre après Appiah ?

« On est contents que Kevin signe ce premier contrat professionnel, qui arrive dans la foulée d’un contrat stagiaire. Ce contrat symbolise la confiance qu’on lui porte, c’est une récompense pour son travail, son sérieux et bien sûr son potentiel. Lui aussi va reprendre avec le groupe professionnel. Il aura l’occasion de se montrer », a-t-il déclaré sur le site officiel de l’ASSE. Alors que l’ASSE va connaître une profonde refonte de son effectif cet été, notamment en défense où Dennis Appiah pourrait être poussé vers la sortie, ce qui est le cas d’Yvann Maçon, la place pourrait donc se libérer pour Pedro. L’international U19 tricolore a d’ailleurs intégré le groupe professionnel dès la reprise de l’entraînement, sous les ordres d’Eirik Horneland. Un timing idéal pour se fondre dans le collectif, apprendre les exigences du haut niveau et pourquoi pas, saisir sa chance lors des matchs de préparation ou en début de saison.

Pedro bon défenseur en progrès dans l’animation offensive

Selon nos informations, le staff stéphanois apprécie déjà sa polyvalence, sa qualité de relance et sa maturité dans le duel. Reste à savoir s’il saura convaincre dans la durée et s’imposer comme un élément clé du projet stéphanois. « Kévin a la capacité à jouer axial comme latéral. Je pense que son avenir est au poste de latéral, expose sur Poteaux Carrés Jean-Luc Vannuchi, qu’il a eu sous ses ordres aussi bien en équipe de France U16 qu’en équipe de France U19. C’est un joueur qui a bien évolué, il a franchi un cap sur l’animation offensive (…) Il aime défendre, c’est important. Il a un bon jeu défensif, un bon jeu de tête. Il a progressé sur l’aspect offensif, la technique, les débordements, la qualité de centre. Je le vois s’affirmer comme latéral droit, il a découvert ce poste de latéral droit il y a à peine plus d’un an, il va encore progresser.