ASSE : l’énorme regret de cet ancien vert lors de la saison 2012-2013

Joueur de l’ASSE de 2012 à 2016, François Clerc a remporté la Coupe de la Ligue sous le maillot vert, mais garde quand même un terrible regret.

Douze ans après, le souvenir reste intact dans les mémoires stéphanoises. Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2013 avec l’AS Saint-Étienne, François Clerc est revenu sur cette campagne historique, ponctuée par un titre longtemps attendu dans le Forez. Pour l’ancien latéral droit, ce moment reste l’un des plus marquants de sa carrière, comme il l’a confié pour le magazine Tribune Verte.

Un goût d’inachevé pour Clerc

« Gagner un titre, c’est toujours une grande performance, quel que soit le trophée, c’est un super souvenir. Surtout qu’à Saint-Étienne, ça faisait longtemps qu’ils n’avaient pas gagné un titre. » En effet, ce sacre face au Stade Rennais (1-0) a mis fin à plus de trois décennies de disette pour les Verts, dont le dernier titre majeur remontait à 1981. Un événement gravé dans la mémoire des supporters, mais aussi des anciens joueurs. « Ça fait bientôt 12 ans, mais on en parle encore comme si c’était hier. »

Mais au-delà de la joie d’avoir décroché ce trophée, un léger goût d’inachevé persiste pour Clerc et ses anciens coéquipiers. Car cette saison 2012-2013 aurait pu être encore plus belle. En championnat, l’ASSE termine cinquième, à un point de la quatrième place. Et en Coupe de France, l’aventure s’est arrêtée brutalement en quart de finale, contre Lorient.

« On aurait eu notre chance aussi »

« En championnat aussi, une belle saison, on est à la lutte pour être quatrième. Pour la Coupe de France, le quart de finale contre Lorient est juste avant la finale contre Rennes. Le coach a fait tourner pour éviter les blessures, je ne sais pas si on serait allé au bout, mais Paris, Lyon et Marseille étaient sortis… un peu de frustration, car on aurait eu notre chance aussi. »

Le choix de Christophe Galtier, à l’époque, de préserver ses cadres en vue de la finale de Coupe de la Ligue a pu coûter cher, mais il a aussi offert à Saint-Étienne un trophée historique. Si la frustration demeure quant à ce parcours en Coupe de France (dont le vainqueur a été Bordeaux), Clerc ne retient aujourd’hui que le bonheur d’avoir marqué l’histoire d’un club mythique.