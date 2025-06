ASSE : les Magic Fans et les Green Angels font passer un message

Menacés de dissolution par le Gouvernement, les Ultras stéphanois ne s’estiment pas tirés d’affaire.

Plusieurs semaines après la procédure de dissolution à leur encontre, les Magic Fans et les Green Angels ont publié mercredi soir un communiqué officiel commun. Entendus le 1er avril dernier par la Commission consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, qui avait émis un avis défavorable à leur dissolution, les groupes Ultras se considèrent en sursis…

« Nous le savons : nous ne sommes pas sortis d’affaire. Face à des personnes qui ne connaissent rien au supportérisme et qui ne sont guidées que par leur intérêt politico-médiatique, nous restons en alerte. Nous poursuivons le dialogue avec notre club, en bonne intelligence et dans un échange franc et constructif, comme c’est le cas depuis longtemps », peut-on lire sur le communiqué.

Ils seront toujours là

Les MF et les GA ont aussi tenu à remercier tous ceux qui ont contribué au vent de solidarité qui a accompagné leur défense. « Nous tenions, par ce communiqué; à remercier celles et ceux qui nous ont apporté leur aide ou leur soutien – de près ou de loin – pendant ces temps troubles pour les Magic Fans et les Green Angels : À tous les groupes de France et du monde entier, qui, par leurs messages, ont témoigné de leur solidarité. À l’Association Nationale des Supporters, qui a montré une fois de plus qu’elle était d’un soutien sans faille dans les moments difficiles. Aux élus, personnalités, acteurs du sport, associations, qui ont élevé la voix et mouillé le maillot face à cette procédure injuste. À notre avocat, sans qui nous n’aurions pu écrire ces quelques lignes, et qui a mis toute son énergie et toutes ses tripes dans cette bataille. À l’ensemble du club de l’AS Saint-Étienne, qui aura soutenu les siens comme nous savons le faire en tribune : jusqu’au bout. » Et à eux de terminer en indiquant qu’ils continueraient à suivre les Verts. Partout. Toujours.