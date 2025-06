ASSE : les Verts connaissent leur dernier adversaire pour la saison prochaine en Ligue 2

Au terme du barrage retour entre Reims et Metz (1-3, 2-4 au score cumulé), ce sont les Messins qui ont obtenu leur retour en Ligue 1. De ce fait, le SDR rejoint l’ASSE en Ligue 2.

Ce jeudi se disputait le barrage retour entre le Stade de Reims et le FC Metz, une semaine après le match nul 1-1. Alors que le SDR avait ouvert le score par l’intermédiaire de Martial Tia (57e), le FCM réagissait 20 minutes plus tard grâce au capitaine Matthieu Udol, déjà buteur à l’aller. Le latéral gauche parvenait à égaliser d’une frappe du gauche légèrement déviée par Sekine et touchée par Diouf (78e).

Les deux équipes s’engageaient alors vers 30 minutes de prolongations, marquées par le but de Metz, inscrit par le jeune Alpha Touré, très bien servi par Gauthier Hein pour ajuster Diouf (110e). Quelques minutes plus tard, Hein tuait tout espoir adverse en inscrivant un lob de loin tout simplement magnifique (114e). Un an après sa descente en barrages… face à l’ASSE, Metz remonte directement en Ligue 1, tandis que Reims retombe en Ligue 2, une première depuis la saison 2017-2018.

Pour la saison prochaine, en Ligue 2, les Verts connaissent désormais tous leurs adversaires, et rencontreront l’AC Ajaccio, l’Amiens SC, le Clermont Foot 63, l’EA Guingamp, l’ESTAC Troyes, le FC Annecy, le Grenoble Foot 38, le Mans FC, le Montpellier HSC, l’AS Nancy-Lorraine, le Pau FC, le Rodez AF, le Red Star FC, le SC Bastia, le Stade Lavallois, l’USL Dunkerque, et donc le Stade de Reims.