ASSE : les Verts sur les traces d’un record prestigieux

La campagne d’abonnement bat son plein à l’AS Saint-Etienne et le record de l’an dernier pourrait être approché voire dépassé !

Dans un club normal, une relégation aurait mis un gros coup au moral des supporters. En France, notamment, ceux-ci auraient boudé leur équipe pour la saison à venir, même avec un mercato aussi bien engagé que celui des Verts. Seulement, l’Association Sportive de Saint-Etienne n’est pas un club comme les autres. Et ses fans sont en train d’en apporter une nouvelle preuve avec la campagne de réabonnements et d’abonnements, menée tambours battants.

Le nombre d’abonnés des deux dernières saisons en L2 déjà battu

Selon des chiffres fournis par le site Evect, sur les 13.000 abonnés soumis au régime la reconduction tacite, seuls 300 ont décidé de résilier. Et le club assure que 1500 personnes ont pris une carte à l’année. Ce qui fait que, d’ores et déjà, l’ASSE est assurée de compter plus d’abonnés que lors de ses deux dernières saisons en Ligue 2 (9.840 en 2022-23, 12.589 en 2023-24) ! Le record absolu d’encartés, établi la saison dernière avec 20.307 abonnés, sera plus difficile à atteindre mais, avec les Verts, rien n’est impossible.

Cette ferveur unique en France prouve que Kilmer Sports a bien fait de miser sur l’ASSE. Et que le club forézien n’a pas sa place en Ligue 2. Tout le football français espère qu’il ne restera qu’une saison…