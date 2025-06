ASSE Mercato : Bernauer faisait débat, Horneland a tranché son cas

Eirik Horneland a joué un rôle important dans la décision de l’ASSE de lever l’option d’achat de Maxime Bernauer.

L’ASSE a débuté son Mercato en levant l’option d’achat d’Irvin Cardona, elle l’a poursuivi en lever celle de Maxime Bernauer. Cependant, le joueur prêté par le Dinamo Zagreb ne se serait pas fait que des amis dans le vestiaire des Verts à en croire les récents propos tenus par Mohamed Toubache-Ter dans un space pour Tribune Verte, ce dernier laissant entendre que le défenseur se serait autorisé à donner des consignes dès son arrivée, y compris à des « anciens » qui ne l’auraient pas très bien pris.

Son leadership apprécié du Norvégien

Evect, de son côté, croit savoir que Bernauer ne faisait pas l’unanimité non plus au sein du board stéphanois, et que c’est Eirik Horneland qui a poussé pour le conserver, ce que la rédaction de BUT FC ! est en mesure de confirmer. « Si pour Irvin Cardona la décision de lever l’option d’achat a été rapidement prise, il a fallu un peu plus de temps pour trancher le cas Bernauer, glisse le site dédié aux Verts. Selon nos informations, le joueur a notamment pu compter sur le soutien de son entraîneur. Eirik Horneland voulait pouvoir s’appuyer sur lui pour la saison à venir, que ce soit sur son leadership naturel mais aussi sur sa connaissance de la division, qui sera un atout précieux. Le joueur s’est également avéré être un excellent relai dans le vestiaire pour le technicien norvégien. Autant de raisons qui ont poussé le club à transformer l’essai pour le défenseur, qui va pouvoir bénéficier cette fois-ci d’une préparation complète avec l’ASSE. »