ASSE Mercato : ça brûle pour Batubinsika, proche de signer chez d’autres Verts

Très critiqué la saison dernière et sous contrat pour encore un an, le défenseur de l’ASSE Dylan Batubinsika intéresse le Panathinaïkos.

🟧 Piste crédible

Parmi les nombreux mouvements attendus à Saint-Etienne cet été, il y a ceux qui ne veulent pas jouer en Ligue 2, ceux qui sont poussés vers la sortie par une direction désireuse de rectifier le tir après deux mercatos ratés… et ceux qui ne se sentent pas de continuer dans le Forez. Dylan Batubinsika est certainement dans ce cas. Le défenseur central congolais a été la cible de nombreuses critiques tout au long de la saison passée. Si l’ASSE a battu des records négatifs au niveau défensif, c’est certainement la faute du collectif mais certains joueurs ont été plus ciblés que d’autres par les supporters. Et l’ancien Parisien en fait partie.

Des discussions ont débuté avec le Panathinaïkos

Sous contrat pour encore un an, Dylan Batubinsika ne devrait pas être conservé par l’AS Saint-Etienne. Mais il pourrait continuer à porter un maillot vert la saison prochaine. En effet, selon Foot Mercato, il serait dans le viseur du Panathinaïkos. Le club athénien apprécie doublement le football français puisqu’en plus d’avoir sorti deux représentants de L1 des Coupes européennes ces dernières saisons (l’OM de la C1 en 2023, le RC Lens de la C4 en 2024), il relance des joueurs dont les équipes hexagonales ne veulent plus, comme le Marseillais Ounahi, qui s’apprête à signer à Brighton.

FM assure que des négociations ont débuté entre dirigeants du Panathinaïkos et de l’ASSE. La valeur de Batubinsika est de 1,2 M€ sur Transfermarkt. Son indemnité de transfert devrait être dans ces eaux-là.

« Le coup d’œil de But FC »

« Rebondir au Panathinaïkos serait une super opportunité pour Dylan Batubinsika. Harold Moukoudi n’avait pas eu à se plaindre de son transfert à l’AEK Athènes en 2022 puisqu’il a remporté le doublé avec les Jaunes. Pour les Verts, ce serait également une bonne chose que ce défenseur qui n’a jamais fait l’unanimité rebondisse ailleurs. »