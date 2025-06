ASSE Mercato : ça chauffe pour Lucas Stassin ! 

Alors que plusieurs clubs de Ligue 1 sont venus aux renseignements au sujet de Lucas Stassin (20 ans), d’autres formations étrangères sont intéressées par le profil de l’attaquant belge de l’ASSE.

Lucas Stassin sera un joueur très prisé cet été. Auteur d’une excellente première saison sous les couleurs de l’ASSE, malgré des débuts timorés, l’attaquant belge a manqué aux Verts dans la dernière ligne droite, synonyme de relégation en Ligue 2. Il se pourrait que Stassin ne porte plus jamais le maillot de l’ASSE étant donné sa cote sur le marché des transferts.

L’Europe aux trousses de Stassin

Hier, on a ainsi appris que la moitié de l’Europe était à ses trousses : Lille, le Paris FC, le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille, en France, se sont intéressés à lui, de même que Leipzig, Wolverhampton, le Sporting Portugal, Brentford et West Ham. Si les Hammers auraient pris de l’avance sur la concurrence en prenant contact avec l’AS Saint-Etienne et les représentants de Stassin, le bien informé Transfer Radar ajoute le Borussia Dortmund et l’Eintracht Francfort à la liste de ses courtisans !

L’Allemagne débarque aussi !

À date, la direction stéphanoise préfèrerait conserver Stassin la saison prochaine mais elle ne fera pas obstacle à ses envies de départ. La seule condition, évidemment, est d’y trouver son compte. Avec les clubs de Premier League, on est rarement déçu à ce niveau…