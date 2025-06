ASSE Mercato : c’est confirmé pour l’avenir d’Irvin Cardona ! 

Comme déjà expliqué par But Football Club le 22 mai dernier, tout est en ordre de marche pour voir Irvin Cardona (27 ans) prolonger son aventure à l’AS Saint-Étienne en Ligue 2.

But Football Club vous l’avait annoncé le 22 mai dernier et Foot Mercato confirme : l’ASSE a levé l’option d’achat d’Irvin Cardona. Revenu cet hiver en provenance de l’Espanyol Barcelone, où il était prêté par Augsbourg, le milieu offensif de 27 ans n’a pas réussi à maintenir les Verts en Ligue 1 mais il restera la saison prochaine en Ligue 2. Selon nos informations, un accord sur le transfert et le salaire avait été négocié depuis janvier dernier.

Cardona pour 3 ans à l’ASSE

Ce lundi, FM précise que Cardona s’est engagé 3 saisons avec le club coaché par Eirik Horneland et il est donc le premier « renfort » bouclé par l’ASSE en vue du mercato estival. En 15 matches disputés en Ligue 1, l’ancien Brestois a compilé 5 buts et 3 passes décisives chez les Verts. Avec cette signature, Kilmer Sports Ventures semble confirmer ses intentions de remonter parmi l’élite dès la saison prochaine. Une nouvelle qui devrait réjouir et rassurer les supporters stéphanois, qui se posent des questions sur l’avenir à moyen terme de leur club de cœur.