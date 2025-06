ASSE Mercato : Horneland drague un grand nom du RC Lens pour l’associer à Jaber

Première vraie recrue de l’AS Saint-Étienne sur ce mercato estival, le milieu de terrain israélien Mahmoud Jaber (25 ans) pourrait être suivi par un certain Jonathan Varane (QPR, 23 ans).

🟧 Piste crédible

En parallèle de sa reprise sportive ce jeudi, l’ASSE accélère sur le mercato. Après l’arrivée de Mahmoud Jaber (25 ans), les Verts ne veulent pas perdre de temps pour bâtir une équipe taillée pour la remontée. Le staff stéphanois prépare un deuxième coup à hauteur de cinq millions d’euros, dans le même esprit. Un profil physique, formé en France mais révélé en Angleterre, coche toutes les cases aux yeux d’Eirik Horneland.

Selon Team Football, le milieu ciblé, dont le nom n’avait pas encore filtré, n’est autre que Jonathan Varane. Formé au RC Lens, le jeune frère de Raphaël n’a jamais cherché la comparaison. À Rodez, puis à Gijón et aujourd’hui à QPR, le milieu de terrain s’est forgé une réputation de joueur fiable, puissant et constant. La saison passée en Championship, il a disputé 43 matchs, marqué un but, délivré deux passes décisives et affiché des stats solides : 74% de duels aériens gagnés, 87% de passes réussies sous pression selon Wyscout.

Une offre de l’ASSE pour Jonathan Varane

Horneland, séduit par son profil hybride entre sentinelle et relayeur, a soufflé son nom à la cellule recrutement. L’ASSE a transmis une offre de prêt avec option d’achat, estimée à 4,5 millions d’euros. QPR en espère 5. La différence est mince, et les discussions sont bien avancées. Dans le projet du coach norvégien, Jonathan Varane viendrait former un double pivot avec Jaber. L’un pour l’impact et le volume, l’autre pour la lecture du jeu et la relance. Avec son 1,89 mètre et sa capacité à casser les lignes balle au pied, il apporterait une dimension physique qui manque depuis le départ de Pierre Ekwah.

Le timing est serré mais l’ASSE espère conclure le dossier avant le 10 juillet, date charnière dans la préparation estivale. La concurrence existe – quelques touches en Angleterre et en Espagne – mais aucune autre offre concrète n’a été formulée.

« Le coup d’œil de But FC »

« On savait depuis quelques jours que l’ASSE creusait une piste en Angleterre et celle-ci se nomme donc Jonathan Varane. Sur le papier, l’homme a toute la panoplie pour réussir à s’imposer dans le Forez, avec un état d’esprit lensois qui pourrait aussi parfaitement coller à l’atmosphère locale. Kilmer Sports Ventures doit accélérer et boucler ce dossier au plus vite. »