ASSE Mercato : Kilmer Sports prépare un nettoyage des gros salaires

Cet été, l’un des chantiers de Kilmer Sports à l’ASSE sera de remettre en place une uniformité salariale plus cohérente pour la Ligue 2.

Préparée à un retour en Ligue 2 (même si la DNCG peut prononcer quelques rétrogradations administratives), l’AS Saint-Etienne s’est déjà lancée dans la projection de la saison à venir… Et Kilmer Sports Ventures travaille déjà à rationaliser les coûts et contrôler la masse salariale en vue de la saison à venir. Une saison à venir où le budget de fonctionnement du club (40 M€ en 2024-25) sera forcément à la baisse.

Seuls 3 joueurs du Top 10 des salaires conservés ?

D’ores et déjà autorisé par la charte des footballeurs de baisser les salaires du fait de la relégation, le club ligérien envisage un grand coup de balai dans son Top 10. En effet, dans les plans de Kilmer Sports pour la saison à venir, seul trois éléments parmi les 10 joueurs qui étaient les mieux payés en Ligue 1 figurent toujours à 100% dans le projet : Irvin Cardona (60 000€ brut par mois), que l’ASSE va faire en sorte de faire prolonger, Zuriko Davitashvili (60 000€ brut par mois), malgré la volonté du Géorgien de trouver un club dans l’élite… Et Florian Tardieu (50 000€/mois), encore sous contrat jusqu’en juin 2026 et qui s’était imposé sur la fin avec Eirik Horneland. Pour Gautier Larsonneur (60 000€/mois), qui n’a plus qu’un an de contrat, le doute subsiste d’autant que l’AS Saint-Etienne se renseigne sur le marché des gardiens.

En revanche, les six autres éléments du Top 10 seront invités au départ. C’est déjà acté pour Yunis Abdelhamid (80 000€/mois), Ibrahima Wadji (60 000€/mois) et Anthony Briançon (50 000€/mois) qui quitteront le club librement au 30 juin. Pour Ibrahim Sissoko (70 000€/mois), Dennis Appiah (60 000€/mois) et Lamine Fomba (60 000€/mois), la porte est grande ouverte à un départ. Désireux de repartir sur des bases économiques saines, Kilmer Sports Ventures ne proposera aucun salaire supérieur à 50 000€ à ses recrues de l’été.