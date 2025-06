ASSE Mercato : Kilmer Sports prêt à faire un gros chèque pour un défenseur central ?

Outre Mahmoud Jaber (Maccabi Haïfa), l’ASSE serait en négociations pour enrôler un défenseur central.

Après Irvin Cardona, transféré définitivement par Augsburg, Mahmoud Jaber pourrait être la deuxième recrue estivale de l’ASSE. Le milieu de terrain international israélien a quitté sa sélection en ce début de semaine pour finaliser sa signature dans le Forez. Un transfert de 2,5 millions d’euros est évoqué.

Mais Kilmer Sports souhaite aussi renforcer sa défense et selon Foot Mercato, Ivan Gazidis est prêt à faire un effort important. Dans un live ce mardi, le journaliste Sébastien Denis l’a révélé. « Il y a une vraie volonté de recrutement à Saint-Étienne, peut-être plus que lorsqu’ils étaient en Ligue 1. Le nouveau propriétaire du club n’a pas digéré cette descente en deuxième division. Ça discute pour un défenseur central à plusieurs millions d’euros, sans donner de nom mais on est sur des montants que peu de clubs de Ligue 2 peuvent mettre aujourd’hui. Cela montre l’ambition de l’AS Saint-Étienne de créer une vraie équipe pour remonter le plus vite possible. » (avec Evect)