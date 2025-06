ASSE Mercato : l’arrivée de Mounié fait débat chez les Verts

L’ASSE s’intéresse à Steve Mounié, l’attaquant gabonais d’Augsbourg. Bon plan ou pas pour les Verts ? Laurent Hess et Raphaël Nouet donnent leur avis…

« Pas convaincu »

« C’est Mohamed Toubache-Ter qui a glissé cette info dans un Space pour le magazine stéphanois Tribune Verte hier : l’ASSE lorgne Steve Mounié. Pas très surprenant dans la mesure où le Gabonais évolue à Augsbourg, un club avec lequel les dirigeants stéphanois ont finalisé le transfert définitif d’Irvin Cardona il y a quelques jours. Les deux joueurs se connaissent d’ailleurs bien puisqu’ils avaient joué ensemble à Brest.

Après, Mounié à l’ASSE pour remplacer Stassin, j’avoue que cela ne me fait pas vraiment rêver. Le Gabonais a des qualités, il a inscrit 44 buts dans sa carrière en L1, il est athlétique, expérimenté (30 ans). Mais il me semble qu’on attend autre chose de Kilmer Sports et de ses pros de la DATA. Et on parle là d’un attaquant qui n’a inscrit qu’1 but en Bundesliga cette saison, où il n’a débuté qu’un seul match. »

Laurent HESS

« Un guerrier pour les batailles de L2 »

« Si l’ASSE était restée en Ligue 1, la piste Mounié m’aurait semblé farfelue. Mais pour la L2, je trouve que l’attaquant répond à pas mal de besoins ! Déjà, il a une belle expérience du haut niveau avec ses 30 ans. Expérience qu’il pourra partager avec ses jeunes coéquipiers, qui restent la cible principale de Kilmer Sports. Ensuite, il faut se rappeler que la L2, c’est une guerre permanente. Et Mounié, avec son physique de déménageur, est paré pour ce genre de combats. Enfin, que ce soit à Montpellier, son club formateur, Nîmes, Huddersfield, Brest ou Augsbourg, il a toujours été habitué à évoluer dans des équipes luttant bec et ongles pour atteindre un objectif, bien souvent le maintien. Aller au mastic, il connaît et il sait faire. Il faudra clairement ce genre de profils aux Verts la saison prochaine. »

Raphaël NOUET