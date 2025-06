ASSE – Mercato : le départ de Cornud se précise

Le retour à l’envoyeur se précise pour Pierre Cornud, qui semble de plus en plus proche de quitter l’ASSE…

L’été dernier, l’ASSE, promue en Ligue 1, avait fait appel à Pierre Cornud plutôt qu’à Matthieu Udol, demandé par Olivier Dall’Oglio, pour renforcer son couloir gauche. Mais c’est finalement Léo Pétrot qui a fait office de titulaire, Cornud ayant vite montré certaines limites. Un an plus tard, l’ASSE est de retour en Ligue 2 et l’ancien joueur du Maccabi Haïfa fait partie des indésirables.

A Haïfa, on annonce son retour

Sous contrat jusqu’en 2028, le joueur, selon Sport5, serait proche de revenir à Haïfa, qui vient de transférer son milieu international Mahmoud Jaber à l’ASSE ce mardi. Un accord aurait été trouvé. Et hier soir Sport5 a confirmé que le retour de Cornud à Haïfa était imminent. « Ce jeudi, Pierre Cornud a partagé une photo sur son compte Instagram, tandis que ses amis de l’époque en Terre Sainte, Ilai Hajj et Dolev Haziza, ont laissé entendre le retour imminent du Français ». Un ancien coéquipier de Cornud lui a en effet souhaité « Bienvenue », sur ses réseaux, et un autre lui a répondu : « À bientôt en Hongrie », où le Maccabi doit faire un stage de préparation début juillet.