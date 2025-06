ASSE Mercato : le RC Lens débarque sur Stassin, option séduisante en vue ? 

Déjà pisté par plusieurs clubs étrangers et français comme le RC Strasbourg, le LOSC ou encore le Paris FC, Lucas Stassin (ASSE, 20 ans) serait aujourd’hui dans le viseur du RC Lens.

🟥 Rumeur

Auteur d’une première saison pleine de promesses en Ligue 1, Lucas Stassin est courtisé au mercato. À seulement 20 ans, l’attaquant belge a inscrit 12 buts sous les couleurs de l’AS Saint-Étienne et son profil a séduit bon nombre de clubs étrangers mais aussi français : le RC Strasbourg, le LOSC, le Paris FC et aujourd’hui le RC Lens !

Selon Livefoot, le club artésien s’est récemment positionné sous l’impulsion de Pierre Sage. Le RC Lens, en quête d’un profil offensif mobile et efficace dans les 30 derniers mètres, voit en Stassin un joueur capable d’intégrer une rotation dynamique en attaque. Son profil, technique, volontaire et doté d’un bon sens du but, colle bien à l’identité de jeu lensoise.

Un prêt étudié par l’ASSE ?

Et si l’ASSE espérait capitaliser sur sa réussite pour rebondir immédiatement, les dirigeants savent qu’il sera difficile de le retenir. Plutôt que de se résoudre à une vente sèche, une alternative se dessine : celle d’un prêt dans un club de Ligue 1, capable d’offrir du temps de jeu à Stassin tout en poursuivant son développement dans un environnement compétitif.

Un prêt d’un an, sans option d’achat, pourrait satisfaire l’ensemble des parties : le RC Lens récupérerait un attaquant prometteur, habitué aux exigences de la Ligue 1, tandis que l’ASSE garderait la main sur son joueur, avec l’espoir de le voir revenir plus fort en 2026. De son côté, Stassin pourrait poursuivre son ascension dans un club structuré, ambitieux, et déjà reconnu pour sa capacité à faire grandir les jeunes talents.

Reste à savoir si l’option lensoise sera jugée prioritaire par le joueur et son entourage, alors que les clubs français et étrangers restent également à l’affût. En cas de transfert sec, l’ASSE veut entre 15 et 17 millions d’euros.

« Le coup d’œil de But FC »

« Un prêt au RC Lens représenterait une belle opportunité pour Lucas Stassin. L’environnement local colle parfaitement à son dynamisme et celui-ci le rapprocherait de son pays natal, la Belgique. De son côté, Pierre Sage récupèrerait un joueur capable de faire oublier Florian Sotoca, qui n’incarne pas l’avenir du club artésien malgré une possible prolongation dans les tuyaux. »