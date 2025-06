ASSE Mercato : les agents de Jaber livrent les dessous de son transfert

Selon ses agents, Mahmoud Jaber avait d’autres sollicitations mais il souhaitait à tout prix venir à l’ASSE.

L’ASSE a de la suite dans les idées. Déjà pisté l’an dernier, Mahmoud Jaber a été recruté par le club du Forez où il s’est engagé pour les quatre prochaines saisons. Dans une interview accordée à Walla Sport, Ben Ezra l’agent du joueur israélien, a révélé qu’Eirik Horneland avait pesé dans la balance. « Mahmoud Jaber est l’un des joueurs les plus respectés du football israélien. C’est un joueur que tout entraîneur voudrait avoir, et c’est ce que nous avons ressenti avec Eirik Horneland. J’ai bon espoir et confiance que ce ne soit pas la dernière étape de Mahmoud en Europe. Son caractère et son engagement le mèneront vers une autre destination, et bien-sûr, tout cela avec le soutien de Saint-Étienne. »

« Il voulait jouer exclusivement pour Saint-Étienne »

Egalement impliqués dans le transfert, les agents Shumi Khatab et Adam Milad ont mis en avant la volonté du milieu de terrain de porter le maillot vert. « Saint-Étienne voulait vraiment Mahmoud. Il y avait d’autres équipes, mais il voulait jouer exclusivement pour Saint-Étienne. C’est un grand club avec de grands supporters. Ils nous ont clairement fait comprendre qu’ils misaient sur lui et qu’il était un élément central du projet, construit avec l’objectif clair d’accéder à la première division. Nombreux sont les joueurs israéliens qui rêveraient de jouer pour un club aussi important. Ils nous ont accueillis très chaleureusement. »