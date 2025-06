ASSE – Mercato : les agents de Stassin auraient dragué le RC Lens !

Ligue 1 • ...

Comme chaque semaine, on se retrouve pour notre traditionnel talkshow sur l’Olympique Lyonnais. Et cette semaine, on s’attarde sur les grands enjeux de ce début d’été dans la Capitale des Gaules avec l’audition devant la DNCG et l’accord négocié à trouver devant l’ICFC. Alexandre Corboz, notre correspondant à Lyon, reçoit François Beyssen, un consultant en […]