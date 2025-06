ASSE Mercato : les premières victimes d’Horneland sont connues !

C’est sans plusieurs joueurs sous contrat professionnel que l’ASSE a débuté sa préparation.

L’ASSE est le premier club de Ligue 2 à avoir repris le chemin de l’entraînement, un mois seulement après son dernier match de la saison contre Toulouse (2-3). Parmi les joueurs conviés à cette reprise, certains cas ne sont pas encore tranchés, notamment ceux de Lamine Fomba, Pierre Cornud, Ibrahim Sissoko ou encore Igor Miladinovic, tous susceptibles d’être poussés vers la sortie et/ou prétendants à un départ, comme Benjamin Bouchouari, Dylan Batubinsika et Mickaël Nadé, dont l’absence interroge. Zuriko Davitashvili, lui, est bien là, en attendant le retour des autres internationaux à l’image de Batubinsika, de Lucas Stassin, d’Yvann Maçon (qui n’entre plus dans les plans d’Eirik Horneland), des jeunes Djylian N’Guessan et Paul Eymard, ou encore de Lucas Stassin, susceptible d’être transféré tout comme Davitashvili.

5 joueurs déjà mis en réserve

Mais on peut déjà noter les absences de trois joueurs prêtés l’an dernier : Karim Cissé, Jibril Othman, Darling Bladi etAyman Aiki. Comme Cheikh Fall, ils ont été conviés à reprendre avec la réserve. Selon Le Progrès Cheikh Fall à qui il reste un an de contrat a des touches en Ligue 2, tout comme Ayman Aiki et Darling Bladi.