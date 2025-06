ASSE Mercato : les Verts ont eu une réunion avec un club pour Davitashvili

Une réunion entre les dirigeants de l’ASSE et de Besiktas se serait tenue en vue d’un potentiel transfert de Zuriko Davitashvili en Turquie.

Zuriko Davitashvili pourrait quitter l’AS Saint-Étienne cet été après un an seulement passé dans le Forez. Recruté l’été dernier par le club stéphanois en provenance des Girondins de Bordeaux pour 6 millions d’euros, le Géorgien a réalisé une saison plutôt honorable malgré la relégation de son équipe en Ligue 2 avec 9 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées en 33 matchs de Ligue 1 disputés. Et plusieurs clubs seraient intéressés pour recruter l’ancien Bordelais au cours du mercato estival : le RC Strasbourg, Besiktas ou encore Galatasaray.

Réunion ASSE – Besiktas pour Davitashvili !

Et l’un de ces courtisans serait déjà passé à l’action pour s’attacher les services de Zuriko Davitashvili. Il s’agit du Besiktas. Selon nos confrères de Peuple Vert, le club turc serait fortement intéressé par l’ailier gauche des Verts et aurait déjà eu une réunion avec les dirigeants stéphanois. Et l’intérêt serait réciproque puisque l’international géorgien serait intéressé par un départ en Turquie. Les retours du club et de l’entourage du joueur seraient plutôt positifs en vue d’un transfert cet été.

Cette réunion avec Besiktas montre bien que la direction de l’AS Saint-Étienne ne serait finalement pas contre un départ de Zuriko Davitashvili cet été, contrairement à ce qu’elle avait laissé filtrer dans la presse il y a quelques jours.