ASSE Mercato : les Verts ont un nouveau concurrent en Ligue 1 pour Risser (RC Strasbourg)

Le jeune gardien du RC Strasbourg Robin Risser n’est pas uniquement sur les tablettes de l’ASSE…

Même si Gautier Larsonneur, comme Brice Maubleu, est encore sous contrat pour un an, l’AS Saint-Étienne voudrait recruter un nouveau gardien cet été et aurait jeté son dévolu sur le portier du RC Strasbourg, Robin Risser. Kilmer Sports, le propriétaire des Verts, serait même prêt à sortir le chéquier pour s’offrir le gardien prêté cette saison au Red Star.

Brest aussi sur le coup

Mais alors que l’intérêt de l’OGC Nice avait été évoqué, c’est un autre club de L1 qui souhaiterait s’attacher les services de l’international Espoirs français. Selon Mohamed Toubache-Ter, Brest a en effet couché son nom pour remplacer Marco Bizot. « Pour le poste de gardien de But, Brest prospecte du côté de la Belgique et des Pays-Bas (2 cibles mais 2 dossiers complexes). Brest a fait une proposition orale à Benjamin Lecomte (trop complexe à faire niveau salaire). Brest suit attentivement Robin Risser. » On rappellera que c’est ce même Toubache-Ter qui avait révélé l’intérêt de l’ASSE pour Risser la semaine dernière…