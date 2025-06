ASSE Mercato : Maubleu clarifie son avenir et celui de Larsonneur !

Brice Maubleu, doublure de Gautier Larsonneur la saison dernière, a évoqué sa situation et celle de coéquipier.

Doublure de Gautier Larsonneur à l’ASSE, Brice Maubleu, qui n’a joué qu’un match la saison dernière (0-4 contre l’OM en Coupe de France), se confie dans la dernière édition du Dauphiné Libéré. L’ancien grenoblois est notamment revenu sur la relégation des Verts en L2. « A la fin du championnat, on est toujours à sa place. On a surtout été défaillant sur le plan défensif. On a pris tellement de valises… On a marqué pas mal de buts mais on en a pris beaucoup trop. Il y avait un tel engouement, une telle attente avec cette remontée en Ligue 1. C’était un événement. L’ambiance était incroyable au stade, on était aussi très suivi à l’extérieur. Redescendre tout de suite sans même passer par les barrages, c’est très dur. » Maubleu aura vécu cette saison depuis le banc de touche, mais il savait à quoi s’en tenir en arrivant à Saint-Etienne… « J’ai quand même vécu quelques temps forts sur un plan personnel. Quand j’ai joué contre Marseille en Coupe de France par exemple. Mais on a perdu 4-0… Il y a eu le derby victorieux contre Lyon également. La veille à l’entraînement, il y avait 7 000 supporters. Il régnait une telle atmosphère durant le match à Geoffroy-Guichard. Tu ne pouvais même pas parler avec le mec à côté de toi sur le banc. Ça n’arrive pas souvent de vivre ça dans une carrière. »

« On devrait repartir avec Gautier et moi »

Alors qu’il lui reste un an de contrat, le portier assure qu’il sera toujours Vert en 2025-26. « Je serai toujours stéphanois pour la saison qui arrive. Ça va être un bel objectif de jouer les premiers rôles et de tenter de faire remonter Sainté. On fera partie des favoris. Il y aura une autre dynamique avec la perspective de jouer une montée. On sera un peu l’équipe à battre, on s’y prépare. La Ligue 2 en plus, je connais. J’ai fait quelques matches (sourire). On devrait repartir avec Gautier et moi en numéros 1 et 2. » Et à lui de prendre la défense de son coéquipier… « Gautier est très apprécié ici. C’est le capitaine, il a une aura à Saint-Étienne. En plus, il a fait ses matches, il n’était pas coupable du nombre de buts qu’on encaissait ni sur les résultats qu’on faisait. »