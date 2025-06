ASSE Mercato : quelle doit être la priorité des Verts cet été ?

Alors que les rumeurs du mercato sont encore un peu tendres du côté de l’AS Saint-Étienne, But Football Club se demande quelle doit être la priorité des Verts au rayon des arrivées cet été.

« Un latéral droit »

« Déjà, c’est une bonne chose que l’ASSE ait débuté son Mercato en levant l’option d’achat d’Irvin Cardona. L’attaquant est une valeur sûre, et il devrait avoir un vrai impact en L2, comme l’an dernier. Devant, je m’attends à ce que Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili soient transférés, et remplacés, mais d’ici là, la priorité, selon moi, est de renforcer la défense, qui a encaissé 77 buts en L1. A voir si les dirigeants lèvent l’option d’achat de Maxime Bernauer et s’ils décident de prolonger Léo Pétrot.

Mais dans cette attente, la priorité doit être à mon avis de renforcer le couloir droit, qui a été très défaillant cette saison avec Yvann Maçon et Dennis Appiah. L’arrivée d’un nouveau titulaire à ce poste avait été envisagée l’hiver dernier mais le dossier avait été classé sans suite après la volte-face du Serbe Ognjen Mimovic. Une « erreur » que Kilmer Sports doit impérativement réparer cet été. Et il faudrait aussi recruter un numéro 6 pour solidifier l’édifice. »

Laurent HESS

« Un défenseur central »

« Avec 77 buts encaissés en Ligue 1 la saison dernière, la réponse est dans la question : il faut recruter en défense. Et vite ! S’il est évident que le poste de latéral droit être renforcé, je pense qu’il faut déjà prioriser une recrue en défense centrale, avec un départ probable de Maxime Bernauer, quasi certain d’Anthony Briançon et possible de Dylan Batubinsika. Eirik Horneland ne s’y est d’ailleurs pas trompé puisque sa première cible du mercato estival irait à un axial, qui pourrait être suédois et se nommer Victor Eriksson (Hammarby, 24 ans). On ne saurait d’ailleurs lui suggérer d’approfondir la filière scandinave, généralement terreau fertile et bon marché en termes de recrues potentielles. »

Bastien AUBERT