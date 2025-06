ASSE Mercato : Stassin cash sur son avenir, son prix revu à la baisse ?

Nouvelles révélations sur l’avenir de Lucas Stassin à l’ASSE…

Lucas Stassin a inscrit 12 buts en L1 cette saison et il serait surprenant qu’il accompagne l’ASSE en L2. L’attaquant belge est convoité, notamment par le LOSC mais aussi en Angleterre, en Allemagne et au Portugal. Et il n’aura pas l’intention de rester plus longtemps dans le Forez.

Il veut partir

C’est ce qu’a confirmé Mohamed Toubache-Ter, invité ce lundi d’un Space organisé par le site du mensuel Tribune Verte. « Le Mercato de l’ASSE sera très agité, c’est indéniable, a glissé le spécialiste des transferts. Comme Davitashvili, Stassin veut partir. Stassin veut même quitter le club en premier lieu, je le dis avec certitude. On peut le comprendre car il est sollicité et il a la Coupe du monde avec la Belgique en ligne de mire. Il y aura des offres. » Selon Toubache-Ter, la direction de l’ASSE a fixé son prix. « Le club veut entre 15 et 17 millions d’euros ».