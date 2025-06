ASSE Mercato : Stassin hors de portée pour les clubs de Ligue 1 ? 

Alors que Lucas Stassin (20 ans) est très courtisé au mercato estival, en Ligue 1 et à l’étranger, l’attaquant belge de l’ASSE ne devrait pas faire de vieux os chez les Verts.

🟧 Piste crédible

Quel avenir pour Lucas Stassin ? Auteur d’une excellente première saison sous les couleurs de l’ASSE, malgré des débuts timorés, l’attaquant belge a tapé dans l’œil de plusieurs clubs de Ligue 1 puisque Lille, le Paris FC, le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille, en France, de même que Leipzig, Wolverhampton, le Sporting Portugal, Brentford et récemment West Ham sont à ses trousses !

Si les Hammers auraient pris de l’avance sur la concurrence en prenant contact avec l’AS Saint-Etienne et les représentants de Stassin, le bien informé Transfer Radar ajoute le Borussia Dortmund et l’Eintracht Francfort à la liste de ses courtisans !

« Move claqué pour lui »

Du côté de l’ASSE, la donne est claire : on veut conserver Stassin la saison prochaine mais on ne s’opposera pas à son départ en cas d’offre satisfaisante. Sachant que la valeur du joueur de 20 ans a triplé (de 6 à 18 M€) en un an, il est fort possible qu’une proposition juteuse arrive sur la table des négociations.

Si celle-ci doit arriver, il y a de fortes chances qu’elle vienne d’un club étranger. Selon l’insider marseillais Marwan Belkacem, les formations françaises n’ont pas la latitude financière pour se l’offrir : « Move claqué pour lui, qu’il reste en L1 une saison de plus confirme, et vise plus haut que West Ham. Le problème est que l’ASSE l’a payé cher et le vendra pour un prix possiblement supérieur à ce qu’un club de son standing peut mettre en L1. »

« Le coup d’œil de But FC »

« Si le marché des attaquants est restreint en Ligue 1 et que Lucas Stassin peut être une bonne opportunité pour un club ambitieux, il est en effet fort probable que l’attaquant belge préfère découvrir un autre championnat, lui qui souhaite disputer la Coupe du Monde 2026 avec les Diables Rouges. La L1 n’a pas dit son dernier mot mais le fiasco des droits TV réduit la marge de manœuvre financière dans ce type de dossier. »