ASSE Mercato : Udol, une piste à oublier pour cet été ?

Suivi de longue date par l’ASSE, Matthieu Udol ne quittera pas le FC Metz cet été. La tendance serait même à un nouveau contrat.

Dans l’œil de l’AS Saint-Etienne l’été dernier avec le retour en Ligue 1 puis évoqué brièvement en mars dernier en vue d’une nouvelle offensive cet été, la venue de Matthieu Udol (FC Metz, 29 ans) est bien partie pour devenir un serpent de mer sans lendemains dans le Forez.

Udol vers la prolongation au FC Metz

S’il y a un an le latéral gauche et capitaine des Grenats était séduit par le projet Kilmer Sports Ventures et avait demandé à quitter la Moselle pour l’ASSE, ce ne sera pas le cas cet été. Buteur héroïque lors des deux barrages face à Reims (1-1, 1-3 ap.), Udol aurait bel et bien l’intention de continuer avec Metz en Ligue 1.

Selon Le Républicain Lorrain, une prolongation serait même à l’étude pour Matthieu Udol, lequel est encore sous contrat pour deux saisons (2027) avec le FC Metz. Tant pis pour Sainté qui va devoir se trouver un autre latéral gauche si Léo Pétrot, en fin de contrat au 30 juin, ne prolonge pas dans le Forez…